Новый Porsche 911 Turbo дебютирует в 2020 году

Компания Porsche представит версию Turbo нового поколения спорткара 911 в 2020 году, сообщает немецкий автопроизводитель.
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Because he knows how to drive a 911: @j.bergmeister joined the 911 Turbo development drive in Nice. #porsche #porschenews #porschenewsroom #NewPorsche911 #TimelessMachine #911turboprototype #prototype #911 #porsche911 #joergbergmeister #development #drive #driving #test #testing #nice #france #sportscar #sportscars #car #cars #instacar #porschelife #porschepix
На официальной странице в Instagram марка опубликовала снимки предсерийных прототипов, которые проходят испытания в Ницце. Никакой достоверной информации о новинке, тестирующейся в кузовах купе и кабриолет, пока нет. При этом известно, что в доводке Porsche 911 Turbo участвует заводской гонщик бренда Йорг Бергмайстер.
Напомним, премьера Porsche 911 (992) состоялась в декабре 2018 года, а кабриолет представили в январе 2019 года.