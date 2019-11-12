Новый Porsche 911 Turbo дебютирует в 2020 году

Компания Porsche представит версию Turbo нового поколения спорткара 911 в 2020 году, сообщает немецкий автопроизводитель.

На официальной странице в Instagram марка опубликовала снимки предсерийных прототипов, которые проходят испытания в Ницце. Никакой достоверной информации о новинке, тестирующейся в кузовах купе и кабриолет, пока нет. При этом известно, что в доводке Porsche 911 Turbo участвует заводской гонщик бренда Йорг Бергмайстер.

Напомним, премьера Porsche 911 (992) состоялась в декабре 2018 года, а кабриолет представили в январе 2019 года.