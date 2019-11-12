Суд не стал запрещать выезд за рубеж уфимскому застройщику Рашиту Багаутдинову

Арбитражный суд Москвы отказал финансовому управляющему башкирского предпринимателя-застройщика Рашита Багаутдинова в наложении такой обеспечительной меры как ограничение права должника на выезд за рубеж. В отношении Рашита Багаутдинова с июля ведется процедура реализации имущества. Его основным кредитором и инициатором процедуры банкротства является банк ФК «Открытие», требования которого оцениваются в 299,44 млн руб. Так как Рашит Багаутдинов зарегистрирован в Москве, его дело рассматривается в арбитражном суде Москвы.

В числе аргументов за ограничение выезда за рубеж финуправляющий предпринимателя Валерия Бакина указала сведения о том, что должник находится в розыске, обвиняется в причинении имущественного вреда путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Управляющий сомневается в добросовестности должника и полагает, что цели процедуры банкротства не могут быть достигнуты без ограничения права выезда за рубеж.

Однако суды двух инстанций сочли, что финуправляющий не доказала, что выезд Рашита Багаутдинова за рубеж затруднит выявление его имущества и оспаривание совершенных им сделок или повлияет на процедуру реализации имущества каким-то другим способом.

Напомним, что в июле портал «Собкор02» сообщал о том, что Рашит Багаутдинов объявлен в международный розыск и скрывается в Германии. Подмосковные полицейские, по данным издания, расследуют уголовное дело в отношении принадлежащей предпринимателю компании «Специализированный застройщик Томстрой», которая не исполнила обязательства перед покупателями квартир в ЖК «Томилино» в Люберцах. Однако в строительной группе «Рассвет», которая принадлежит господину Багаутдинову, информацию о розыске позже опровергли.

Ирина Самойлова