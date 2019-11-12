«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором

Lada Vesta AT и Lada Vesta SW Cross AT. Фото: Lada

Lada Vesta SW Cross AT. Фото: Lada

Lada Vesta SW Cross AT. Фото: Lada

Новая коробка передач добавила к стоимости автомобиля 50 тыс. руб. В итоге седан Lada Vesta, в зависимости от комплектации, стоит от 736,9 до 924,9 тыс. руб. Универсал Lada Vesta SW — от 773,9 до 961,9 тыс. руб. Доступен вариатор и для «внедорожных» версий Cross — седан Lada Vesta Cross стоит 823,9 — 882,9 тыс. руб, а универсал Lada Vesta SW Cross — 866,9 — 919,9 тыс. руб. Все версии с вариатором оснащаются задними дисковыми тормозами.

Напомним, новинки получат тот же вариатор Jatco, что уже устанавливается на кроссовер Lada XRAY Cross. Коробка передач, применяющаяся на моделях альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, дополнительно оснащена компактным двухступенчатым «автоматом», позволяющим повысить топливную экономичность и выносливость в тяжелых условиях. Вариатор сочетается с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым двигателем. В ходе адаптации мотора для Lada Vesta появились новые калибровки силового агрегата, оригинальная система выпуска, новые приводы колес, модернизированные опоры силового агрегата. При этом инженерам удалось сохранить неизменными массу автомобиля и дорожный просвет.

В продаже Lada Vesta с вариатором появится в ноябре 2019 года.