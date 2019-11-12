Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп объявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своего первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась 21 апреля. Второй разговор лидеров двух стран, прошедший 25 июля, стал поводом для скандала, из-за которого в отношении американского президента инициировали процедуру импичмента.

«Чтобы оставаться самым открытым президентом в истории, на этой неделе я покажу стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного разговора с президентом Украины. Я уверен, вы сочтете ее (стенограмму.— “Ъ”) заманчивой!» — написал господин Трамп в своем Twitter.

Напомним, после второго разговора президента США заподозрили в давлении на украинского президента, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

О том, в чем именно обвиняет Дональд Трамп семью Байден, читайте в материале “Ъ” «Об отце и сыне и в том же духе».

Об основаниях для вотума недоверия Дональду Трампу — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».