Трамп может отложить решение о тарифах на машины из ЕС на полгода

Президент США Дональд Трамп может объявить об отсрочке решения по поводу пошлин на автомобили из Евросоюза, передает Politico со ссылкой на источник. Заявление ожидается на этой неделе. Решение может быть отложено на шесть месяцев.

Вашингтон должен был определиться к 14 ноября, вводить ли тарифы в размере 25% на машины и автозапчасти. Введение пошлин уже откладывалось на полгода.

Администрация президента США может полностью отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили, говорил ранее министр торговли страны Уилбур Росс. Вашингтон начал обсуждать введение повышенных пошлин на импорт автомобилей в 2018 году. Эту идею обосновывали национальной безопасностью.