СМИ: Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году

Американская корпорация Apple может выпустить гарнитуру дополненной реальности (AR) в 2022 году, а AR-очки — в 2023 году, передает The Information со ссылкой на источники. По информации издания, менеджеры Apple анонсировали это на внутреннем собрании для сотрудников. Ранее источники утверждали, что Apple выпустит гарнитуру или очки дополненной реальности в 2020 году, однако из-за трудностей в разработке сроки были передвинуты.

AR-гарнитура известна в Apple под кодовым названием N301, она напоминает более тонкую версию шлема виртуальной реальности (VR) Oculus Quest. N301 сочетает возможности как дополненной, так и виртуальной реальностей и использует внешние камеры для отображения окружения пользователя. Устройство имеет дисплей с высоким разрешением для смешивания виртуальных объектов с реальным миром. С 2021 года компания будет обращаться к разработчикам для написания программного обеспечения для гарнитуры.

Очки дополненной реальности будут предназначены для для более длительного пользования. По информации издания, в настоящий момент они похожи на дорогие солнцезащитные очки с толстыми оправами, в которых размещены аккумулятор и чипы. Ранее сообщалось, что Apple тестировала линзы, которые темнели во время работы, чтобы дать понять, что пользователь занят. Менеджеры Apple заявили, что, по их мнению, именно очки дополненной реальности могут заменить iPhone через десять лет.

О том, почему эксперты прогнозируют рост на рынке VR/AR, читайте в публикации “Ъ”.

Евгений Федуненко