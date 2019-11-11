Минздрав заявил, что соцреабилитация наркозависимых не в его компетенции

Министерство здравоохранения России не занимается социальной реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых, поскольку это не относится к сфере здравоохранения, заявила пресс-служба министерства «РИА Новости». Как ранее писал “Ъ”, различные ведомства не могут договориться о том, кто будет этим заниматься.

Минздрав указал, что в сферу охраны здоровья включена только медицинская реабилитация в рамках медпомощи. Социальная реабилитация больных наркоманией выделена в самостоятельный комплекс мероприятий и «не затрагивает сферу здравоохранения».

Напомним, в ходе конференции по комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых в Санкт-Петербурге главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что Минздрав, Минтруд и МВД не могут договориться о том, кто будет контролировать немедицинскую реабилитацию наркозависимых в негосударственных учреждениях. По его словам, Минздрав не разделяет надежды МВД на то, что медицинское ведомство станет куратором таких организаций; там хотели бы, чтобы эта тема была в ведении Минтруда.

Подробнее — в материале “Ъ” «Коммерческая реабилитация наркозависимых ищет контролера».