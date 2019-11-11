Жительница Астрахани получила восемь лет колонии за помощь террористам

Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жительницу Астраханской области Раушан Газизову. Она признана виновной в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба суда, подсудимая по просьбе своего знакомого, являющегося участником международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), с января 2016 года по февраль 2019 года организовала сбор средств для финансирования боевиков. За это время она собрала на свой электронный кошелек 200 тыс. руб. от неопределенного круга лиц.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону