Жительница Астрахани получила восемь лет колонии за помощь террористам

Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жительницу Астраханской области Раушан Газизову. Она признана виновной в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба суда, подсудимая по просьбе своего знакомого, являющегося участником международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), с января 2016 года по февраль 2019 года организовала сбор средств для финансирования боевиков. За это время она собрала на свой электронный кошелек 200 тыс. руб. от неопределенного круга лиц.
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