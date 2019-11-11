Обыск не требовал срочности

Свердловский областной суд признал незаконными обыски у первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, который проходит фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в то время, когда он возглавлял муниципальный водоканал. Оказалось, что следователи пришли к нему без судебного ордера, сославшись на обстоятельства, не требующие отлагательств, хотя таких оснований, по мнению суда, не было. По словам экспертов, все документы, изъятые в ходе обысков, теперь должны быть признаны недопустимыми доказательствами.

В понедельник апелляционная коллегия судей Свердловского областного суда рассмотрела жалобу адвокатов первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика о незаконности одного из обысков, проведенных в жилище их подзащитного в сентябре. «Суд первой инстанции признал их законными, однако в ходе пересмотра материалов суд посчитал необоснованность следственных действий. Решение суда вступило в законную силу»,— пояснили в облсуде. Пока мотивировочное решение не готово, поэтому обоснование суда не известно.

По сведениям «Ъ-Урал», в ходе разбирательств истцы настаивали, что следователь неправомерно не получил до обысков санкцию суда. Следователь ссылался на ч. 5 ст. 165 УПК РФ («Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия»), которой ему разрешалось в исключительном случае провести обыск, а уже затем «засилить» его через райсуд в течение трех дней. Апелляционная инстанция не увидела исключительных обстоятельств, поэтому и признала обыски незаконными. По данным облсуда, аналогичный иск об обыске в еще одном жилище господина Ковальчика будет рассмотрен 13 ноября.

Напомним, уголовное преследование в отношении Александра Ковальчика началось в сентябре. Следователями следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в период его работы в МУП «Водоканал».

По мнению следователей и оперативников регионального УФСБ, работая директором муниципального предприятия, господин Ковальчик поспособствовал выигрышу определенной компании в тендере на вывоз отходов.

Предположительно, речь идет о контракте 2015 года на захоронение кека (осадки сточных вод), заключенном между «Водоканалом» и компанией «Чистый город». Кек вывозился на природные территории. Так появилось пять свалок под Екатеринбургом — в поселках Рудный и Монетный, на 37-м км Режевского тракта, а также около поселков Первомайский и Рассоха (Сысертский и Белоярский городские округа). Ущерб от незаконно размещенных 32 тыс. тонн опасных отходов был оценен в 287 млн руб. В рамках дела следователи провели обыски как в квартирах господина Ковальчика, так и в МУП «Водоканал».

Защитники Александра Ковальчика от комментариев воздержались.

По мнению экспертов, решение облсуда может отразиться на производстве предварительного следствия. «В последнее время следователи действительно при проведении обысков в квартирах фигурантов дел стали ссылаться на исключительные обстоятельства и приходить без ордера. Конечно, в большинстве случаев подобные обыски признаются законными. В данном же случае все доказательства, добытые следствием в результате обыска, будут признаны недопустимыми и не могут использоваться ни следователем, ни другими сторонами»,— пояснил глава адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» Андрей Бельянский.

Игорь Лесовских, Екатеринбург