Кудрин считает необходимым перераспределить пособия в пользу нуждающихся

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что систему социальных выплат нужно обновить для того, чтобы государство помогало наиболее нуждающимся людям. Сейчас размер некоторых пособий для россиян, которые в них нуждаются, является очень низким, считает он.

«Конечно, для тех, кто действительно нуждается, эти выплаты давно уже не помощь. Например, это касается пособий на детей, которые когда-то вводились в регионах. В некоторых регионах на семью в месяц они до сих пор составляют 200–300 руб. Конечно, эти формы поддержки тоже надо пересматривать»,— сказал господин Кудрин в интервью ТАСС.

Алексей Кудрин также сообщил, что одной из приоритетных социальных задач для Счетной палаты сейчас является обеспечение жильем детей-сирот, ведомство обсуждает этот вопрос с властями. По мнению господина Кудрина, решить эту проблему можно за два-три года. «Конечно, не обойтись без дополнительных ресурсов. Мы надеемся, что нашими усилиями ко второму чтению бюджета появится поправка, дополняющая расходы на эти цели»,— сказал глава Счетной палаты.

Ранее стало известно, что правительство планирует резко повысить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет, но выплачивать их адресно. С таким предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Размер такого пособия сейчас составляет 50 руб., в будущем его сумма вырастет до размера прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания семьи.

Подробности — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».