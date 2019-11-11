Оператор «Северного потока-2» добивается частичной отмены поправок к газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») подала в суд Евросоюза иск о частичной отмене поправок к газовой директиве. В иске говорится, что срок на выдачу исключений для попадающих под них проектов слишком короткий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы «Газпрома».

«Nord Stream AG подала иск в суд ЕС о частичной отмене поправок к газовой директиве, поскольку они устанавливают неоправданно короткие сроки для государств-членов ЕС на предоставление исключений из газовой директивы, что существенно снижает вероятность получения таких исключений»,— говорится в документах.

Согласно поправкам к газовой директиве ЕС, иностранная компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом. В «Газпроме» (единственный акционер Nord Stream 2 AG) считают, что обновленные условие газовой директивы не могу распространяться на проект «Северный поток-2», поскольку в проект были сделаны значительные инвестиции еще до вступления нового законодательства в силу.

Как сообщал “Ъ”, Франция и Германия в феврале 2019 года внесли на рассмотрение постпредов стран-членов ЕС совместно подготовленные поправки к тексту газовой директивы. Согласно им, Германия должна сама, без участия Еврокомиссии, решать, выдавать ли российскому газопроводу «Северный поток-2» исключение из правил Третьего энергопакета ЕС. В редакции поправок, подготовленных Румынией, выдача исключений, по существу, зависела от решения Еврокомиссии.

В пятницу, 8 ноября, парламент Германии намерен был принять закон, по которому российский газопровод «Северный поток-2» может быть защищен от усиленных правил обновленной газовой директивы, однако он не набрал необходимого количества голосов.

Подробнее о решении парламента Германии читайте в материале “Ъ” «Германия загружает "Северный поток-2"».

Подробнее об иске читайте в материале “Ъ” «Nord Stream 2 AG увеличивает иски к ЕС».