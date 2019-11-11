Nord Stream 2 AG увеличивает иски к ЕС

Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2», 26 сентября подала в суд на Евросоюз в рамках Договора к Энергетической хартии. Таким образом компания пытается оспорить изменения, внесенные весной в газовую директиву ЕС. По мнению компании, эти изменения нарушают общее требование хартии о защите инвестиций, которое должно распространяться и на достраиваемый сейчас проект «Северный поток-2».

Nord Stream 2 AG (на 100% принадлежит «Газпрому», строит газопровод «Северный поток-2») объявил, что в конце сентября подал иск против ЕС в соответствии с Договором об Энергетической хартии, гарантирующим защиту инвестиций странам, подписавшим этот договор. В частности, договор подписала Швейцария, в которой зарегистрирована Nord Stream 2 AG. Об этом сообщается в меморандуме нового выпуска евробондов «Газпрома».

«26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомил о начале арбитража ad hoc UNCITRAL против ЕС на основании Договора к Энергетической хартии»,— говорится в документе, на который ссылается «Интерфакс». Компания, в частности, считает, что ЕС нарушил свои обязательства, изложенные в статьях 10 (поощрение, защита и режим капиталовложений) и 13 (экспроприация) Договора к Энергетической хартии, приняв дискриминационные поправки к газовой директиве.

Поправки, которые упоминает «Газпром», распространяют требования внутреннего законодательства ЕС на участки морских газопроводов, находящиеся в территориальных водах государств—членов союза (участок в 12 миль, который попадает под требования разделения видов деятельности). При этом на уже действующие газопроводы эти изменения распространяться не будут — таким образом, в основном поправки направлены против новых проектов, в том числе против проекта «Северный поток-2».

«Северный поток-2», который прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию, должен быть достроен в первые месяцы 2020 года — в конце октября Дания наконец выдала разрешение на прокладку трубы в своей исключительной экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм. Поправки в газовую директиву могут привести к тому, что оператор проекта сможет загружать не более половины мощности «Северного потока-2».

Nord Stream 2 AG много раз заявлял о том, что считает данные поправки дискриминационными и готов оспаривать их в суде. Так, в конце июля оператор «Северного потока-2» уже подал иск в суд ЕС, оспаривая принятие поправок в газовую директиву, «поскольку они устанавливают необоснованно короткий срок для государств—членов ЕС для предоставления исключений из директивы, что делает доступность таких исключений существенно маловероятной», говорится в меморандуме.

Татьяна Дятел