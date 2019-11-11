Земля огнедышащих гор

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие контрасты природы можно наблюдать на одном из Канарских островов, и как он связан с художником Сезаром Манрике.

На Канары отправляемся сегодня. Лансароте — самый северный и самый колоритный, на мой взгляд, остров всего Канарского архипелага. Его красоты ежегодно привлекают около миллиона туристов. Важное примечание: температура воздуха на острове в ноябре — 22 градуса, воды — тоже 22, понятно, со знаком «плюс». Идеальное сочетание.

Лансароте часто называют большой мастерской Сезара Манрике — уроженца острова, знаменитого художника и скульптора. Вдохновение здесь появляется от особенных контрастов разноцветных марсианских ландшафтов, белоснежных пляжей и кристально чистой океанской воды. Самое желанное место для посещения — огнедышащий заповедник Тиманфайя. Вулканический пепел оказался отличной почвой для возделывания виноградников. Лозу высаживают в вулканические лунки и ограждают от ветра полукруглой кладкой камня. Поэтому местное вино имеет свой неповторимый вкус.

Самый популярный маршрут для ознакомления с землей огнедышащих гор — «Вольканес». Говорят, это и есть любимые на острове места Сезара Манрике. Здесь же неподалеку находится его дом-музей — это уникальное жилище с бассейнами в застывшей черной лаве, кактусами, пальмами и контрастной белоснежной отделкой. Сравниться с ним может, пожалуй, только музей Lagomar. Этот дом — настоящее произведение искусства — мастер создал для актера Омара Шарифа. Но тот, по слухам, проиграл его в карты.

В общем, чтобы не расстраиваться, перейдем к кухне. Она проста, но вкусна необычайно. Главный деликатес — тушеный кролик с изысканными соусами. Кстати, в ресторане El Diablo вам приготовят его прямо на естественной вулканической жаровне.