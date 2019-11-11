Мэрия Екатеринбурга согласилась снизить ставку налога для физлиц

В Екатеринбурге ставка налога на имущество физических лиц будет установлена на уровне 0,1% (ранее предполагалась до 0,3%). Решение было принято на аппаратном совещании администрации города. «Это сделано для того, чтобы поддержать жителей нашего города»,— пояснил спикер гордумы Игорь Володин. Он добавил, что вопрос будет снят с обсуждения на предстоящем заседании комиссии по бюджету, которое состоится в четверг.

Напомним, в конце октября депутаты гордумы отказались принимать новые налоговые ставки, предложенные мэрией. Речь идет о новой системе налогообложения от кадастровой стоимости объектов, которая начнет действовать с 1 января 2020 года. Мэрия предлагала установить ставку 0,1-0,3% в зависимости от стоимости недвижимости. Максимальная ставка 0,3% предполагалась для жилых домов и квартир стоимостью от 6 млн до 300 млн руб., а также для комнат от 2,5 до 3,5 млн руб. и для недостроенных жилых домов. Ставка 0,25% — для квартир от 4 до 6 млн руб. Ставка 0,2% — для домов от 3 млн до 6 млн руб., квартир от 3 до 4 млн руб. и комнат от 1,5 до 2,5 млн руб. На комнаты стоимостью от 1 млн до 1,5 млн руб. и жилые дома стоимостью до 3 млн руб. — ставке 0,15%.

Анастасия Реутова