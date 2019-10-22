Гордума Екатеринбурга отказалась от новых налоговых ставок для физлиц

Гордума Екатеринбурга на заседании сегодня, 21 октября, отказалась принимать новые налоговые ставки для физлиц, предложенные мэрией.

Речь идет о новой системе налогообложения от кадастровой стоимости объектов, которая начнет действовать с 1 января 2020 года. Ранее налог для физлиц зависел от инвентаризационной стоимости или не начислялся вообще для зданий, сданных в эксплуатацию после 2013 года (10% от общего объема зданий).

Мэрия предлагала установить ставку 0,1-0,3% в зависимости от стоимости недвижимости. Максимальная ставка 0,3% предполагалась для жилых домов и квартир стоимостью от 6 млн до 300 млн руб., а также для комнат от 2,5 до 3,5 млн руб. и для недостроенных жилых домов. Ставка 0,25% — для квартир от 4 до 6 млн руб. Ставка 0,2% — для домов от 3 млн до 6 млн руб., квартир от 3 до 4 млн руб. и комнат от 1,5 до 2,5 млн руб. На комнаты стоимостью от 1 млн до 1,5 млн руб. и жилые дома стоимостью до 3 млн руб. — ставке 0,15%.

«Мы залазим в карман своим гражданам, хотя можем обойтись без этого. Зато по коммерческим структурам (имеет в виду налог на имущество организаций) обращаемся к губернатору и просим их не кошмарить», — прокомментировал депутат Александр Колесников.

По данным администрации, в категорию квартир стоимостью до 3 млн руб. попадает 41,6% жилфонда Екатеринбурга, от 3 до 4 млн руб. — 33,1%, комнаты до 1 млн руб. занимают 49,8% фонда, жилые дома до 3 млн руб. — 78,7%. В городе 27% льготников по налоговой ставке на имущество физлиц.

Виктор Сомиков считает, что администрация пытается максимальное количество объектов включить под высокие ставки.

«Мы все-таки бедные или богатые? Если при нулевой ставке налога бюджету не хватит 200 млн руб., то мы бедные. Если так, то какие деньги вложены в гранитные тротуары и бордюры? 2% ставка по ИП. Здесь есть определенная недосказанность со стороны представителя администрации. Кадастровая стоимость увеличивается от пяти до нескольких десятков раз. Оставляя 2% и говоря, что мы ничего не ухудшаем — это неправда. Ухудшение и сумма налога меняется в 5-10 и до бесконечности раз», — заявил господин Сомиков.

Владимир Крицкий отметил, что не видит критической сиутации по ИП. «Хоть они являются физлицом, но должны платить больше, потому что используют свой объект недвижимости для коммерческой деятельности», — пояснил свою позицию депутат.

Большинство депутатов считают, что ставку нужно снизить до 0,1% или даже до 0% (для комнат и новостроек, которые только введут в эксплуатацию).

Анастасия Реутова