В неустойчивом состоянии находится 30 из 220 операторов по обращению с отходами

В России 30 операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами из 220 находится в неустойчивом состоянии. Собираемость платежей составляет 70%, из-за высоких ставок не всегда удается профинансировать кассовые разрывы, следует из данных Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), которые приводит газета «Ведомости».

Из-за плохой собираемости у операторов возникают долги перед компаниями, которые вывозят мусор. По мнению авторов мониторинга, больше всего реформе мешает непродуманность мер господдержки. В качестве примера приводится освобождение от НДС на пять лет. Как объяснил газете руководитель налоговой практики Eversheds Sutherland Андрей Грачев, нужно было обнулить ставку НДС, а не освобождать от налога. В таком случае компании не лишались бы права на вычет.

Исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик называет решение по НДС поспешным. Оно было принято без консультации с рынком. По ее мнению, нужно изменить систему принятия решений, чтобы в их основе была экономика, а не политика.

Напомним, вывоз мусора в основном не оплачивают юридические лица. Их число достигает 65–70%, рассказывал в интервью РБК гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Среди физлиц неплатежи достигают 35%.

О том, как идет переход на новую систему вывоза отходов в Москве,— в материале “Ъ” «Мусор учат жить раздельно».