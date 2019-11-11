На Кубани после вспышки кишечной инфекции начались проверки школ

В школах Краснодарского края начались проверки школьных столовых, сообщила пресс-служба администрации региона. В Кавказском районе 9 ноября с признаками острой кишечной инфекции в больницу был госпитализирован 51 человек — ученики шести общеобразовательных школ. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, краевой минздрав направил в Кавказский район медиков из специализированной клинической детской инфекционной больницы.

По факту массового заболевания детей Следственным управлением СКР по краю возбуждено уголовное дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, проведен отбор проб водопроводной воды и продуктов питания. Также проводится прокурорская проверка соблюдения законодательства, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар