Долг поставщиков и покупателей перед «Рособоронэкспортом» достиг $13 млрд

Дебиторская задолженность «Рособоронэкспорта» по итогам 2018 года составила 812,9 млрд руб. ($13 млрд). За год показатель увеличился на 23%, сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность предприятия. В организации ситуацию называют нормальной.

«Рособоронэкспорт» входит в структуру госкорпорации «Ростех». Выполняет функции единственного государственного посредника при внешнеторговой деятельности по военной продукции. С 2018 года находится в санкционном списке Минфина США.

По данным издания, задолженность могла образоваться из-за выдачи авансов производителям вооружений. Также «Рособоронэкспорт» платит авансы иностранным поставщикам на импорт комплектующих и выдает продукцию иностранным покупателям с последующей выплатой за нее денег.

Источник РБК утверждает, что большую долю составляют еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций. Какие-то деньги могли быть переведены, но «зависли в банках в силу того, что они под санкции подпали и их уже не вытащить», считает собеседник издания.

В отчетности упоминается о выручке «Рособоронэкспорта» 21,5 млрд руб., однако эта цифра не говорит об объеме поставок продукции военного назначения за границу. В нее также входит доход от посредничества, участия в выставках и других видов деятельности.

«Наличие задолженностей — совершенно нормальное явление, поскольку "Рособоронэкспорт" является государственным посредником, имеющим обязательства как перед комитентами, так и перед заказчиками»,— сказали РБК в «Рособоронэкспорте».

Напомним, в сентябре глава предприятия Александр Михеев рассказал, что с начала года Россия экспортировала вооружений и военной техники на сумму более $8,5 млрд. Портфель заказов насчитывает около $50 млрд.

Минфин предлагает отменить обязательную публикацию бухгалтерской отчетности для 19 компаний из санкционного списка. Среди них — «Рособоронэкспорт».

О том, как компаниям под санкциями хотят добавить анонимности,— в материале “Ъ” «Бухучет спрячут от санкций».