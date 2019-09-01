«Рособоронэкспорт» с начала 2019 года поставил за рубеж вооружения на $8,5 млрд

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что в 2019 году Россия экспортировала вооружение и военную технику на сумму более $8,5 млрд. Он отметил, что портфель заказов компании традиционно насчитывает около $50 млрд.

«Половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО, где Россия — признанный мировой лидер»,— приводит слова господина Михеева пресс-служба «Рособоронэкспорта».

Кроме того, Александр Михеев сообщил, что «Рособоронэкспорт» планирует по итогам авиакосмического салона МАКС-2019 подписать контракты на поставку за рубеж российских самолетов, вертолетов и средств ПВО. «Успешная реализация только тех проектов, что мы обсудили с партнерами в эти августовские дни, принесет российским предприятиям несколько миллиардов долларов»,— подчеркнул он.

МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг и госкорпорация «Ростех». Авиасалон посетили президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках МАКС-2019 состоялась мировая премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300. Самолет, на создание которого уже было потрачено 158 млрд руб., может стать альтернативой Boeing 737 MAX 8.

Подробнее о президентском визите на авиасалон читайте в материале “Ъ” «“Коровка” на доверии».

О том, как доработка нового самолета сдвинула его сертификацию на год, читайте в материале “Ъ” «МС-21 увяз в узлах».