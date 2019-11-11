13 кандидатов заявились на досрочные выборы мэра Абакана

Горизбирком Абакана в Хакасии принял документы от 13 кандидатов о выдвижении на досрочные выборы главы города, которые проводятся после смерти Николая Булакина. По данным ГАС «Выборы», девять человек претендуют на пост в качестве самовыдвиженцев, остальные выдвинуты политическими партиями.

Самовыдвиженцами пошли на выборы двое депутатов Верховного совета Хакасии — председатель комитета по бюджету и налоговой политике Олег Иванов и председатель комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Валерий Старостин, входящий во фракцию ЛДПР. Документы также сдали адвокат Вячеслав Бушкин, директор ООО «Терра» Иван Аксенов, региональный представитель компании «Ормис Сибирь — Восток» Иван Садовой, гендиректор ООО «Карусель МАФ» Дмитрий Батюшкин, сотрудник филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» Александр Догадкин, замдиректора ООО «Управление механизации 19» Василий Мельцер и безработный Михаил Торосов.

«Единая Россия» выдвинула начальника департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства мэрии Абакана Алексея Лемина. «Зеленые» — председателя правления Союза жилищных накопительных кооперативов Сергея Ербягина, «Родина» — глава КФХ Алексей Хабаров. Партию ЛДПР, которая последняя определилась со своим кандидатом, будет представлять координатор регионального отделения партии Михаил Молчанов.

Напомним, должность мэра Абакана стала вакантной после гибели 14 октября в автокатастрофе главы Николая Булакина, который руководил городом почти четверть века. Выборы пройдут 22 декабря этого года, предоставить документы для регистрации кандидаты должны до 24 ноября.

О том, как «Единая Россия» выдвинула кандидата в мэры столицы Хакасии, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Абакан зам собой разумеется»

Юлия Сасевич