Соцпартия Испании побеждает на досрочных парламентских выборах

Правящая социалистическая партия Испании побеждает на досрочных парламентских выборах, свидетельствуют данные подсчета 98,9% бюллетеней, на которое ссылается газета El Mundo. Партия получила 28,01% голосов избирателей.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Социалистическая партия — 28,1% (120 мандатов);

Консервативная «Народная партия» — 20,8% (87 мандатов);

Ультраправая партия Vox — 15,1% (52 мандата);

Левая партия «Подемос» — 12,84% (35 мандатов);

Либеральная партия «Граждане» — 6,79% (10 мандатов).

Всего по стране было открыто 59,5 тыс. участков. В выборах имеют право участвовать 37 млн граждан.

О том, помогут ли выборы вывести Испанию из политического тупика, читайте в материале “Ъ” «Испанские правые выросли на Каталонии».