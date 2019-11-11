У «Благосостояния» сократился стресс

После продажи негосударственным пенсионным фондом (НПФ) «Благосостояние» лизинговой компании «Трансфин-М» за 32,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 ноября) НПФ стал соответствовать требованиям по стресс-тестированию по методологии ЦБ. Об этом рассказали четыре источника “Ъ”, близкие к самому фонду и его акционеру. НПФ, работающие с пенсионными резервами, обязаны проходить стресс-тестирование с начала 2019 года. Однако, по словам собеседников “Ъ”, ранее «Благосостояние» не соответствовало критериям: дефицит активов превышал 21 млрд руб. Над его снижением НПФ активно работал на протяжении года. В частности, в рамках этой стратегии были проданы 23,75% акций в компании «МаксимаТелеком» за 1,27 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 октября). После реализации лизинговой компании профицит активов фонда мог превысить 5 млрд руб., оценивает один из собеседников “Ъ”.

Илья Усов