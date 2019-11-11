Экс-постпред США при ООН обвинила двух бывших советников Трампа в работе против него

Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон и бывший шеф аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли действовали против президента США во время своей работы с ним, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на мемуары бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. Экс-советники уговаривали госпожу Хейли присоединиться к ним для «спасения страны», утверждает экс-полпред.

«Они говорили, что это их решения, а не президентские, соответствуют интересам Америки. По их словам, президент не знал, что делает»,— написала госпожа Хейли. Господин Тиллерсон утверждал, что из-за действий президента США, если бы они были бесконтрольны, могли погибнуть люди, заявила бывший постпред.

Сам господин Тиллерсон не стал комментировать книгу госпожи Хейли. Бывший шеф аппарата сотрудников администрации заявил, что всегда был готов предоставить президенту законные и максимально открытые советы о том, «в чем может заключаться его вина».

Экс-постпред в своих мемуарах не критикует господина Трампа и отмечает, что поддерживала большую часть его решений, тогда как другие пытались их задержать или блокировать. По ее словам, такие меры касались переноса посольства США в Израиле в Иерусалим, выход из Парижского соглашения по климату, а также Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Кроме того, госпожа Хейли написала, что делилась с президентом опасениями по его поведению на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки.

Госпожа Хейли поддержала президента США, говоря о запущенной процедуре его импичмента. Она подчеркнула, что не стоит привлекать другие страны для проверки в отношении американцев, но «помощь Украине была предоставлена», следовательно, возможность досрочной отставки господина Трампа исключается.

Напомним, телефонный разговор с господином Зеленским стал поводом к началу процедуры импичмента Дональда Трампа. Одной из тем беседы было расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента господина Трампа на предстоящих президентских выборах. После публикации разговора спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента.

О новой фазе импичмента — в материале “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».