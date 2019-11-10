США пригрозили Турции санкциями в рамках CAATSA за покупку С-400

Конгресс США одобрит санкции против Турции в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), если она не избавится от российских ЗРК С-400. О том, что в НАТО нет места для С-400, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Если Турция не избавится от С-400, санкции вероятны»,— сказал он в интервью в программе «Face the Nation». «Санкции CAATSA получат в Конгрессе одобрение большинства, и Турция почувствует воздействие этих санкций»,— выразил уверенность господин О’Брайен.

О переговорах между Москвой и Анкарой по поставкам систем С-400, стало известно в ноябре 2016 года. В Вашингтоне уже говорили, что российское военное оборудование несовместимо с системами НАТО, а поставки С-400 приведут к «впечатляющим санкциям».

О поставках читайте в публикации “Ъ” «С-400 высадились в Турции».