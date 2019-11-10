Пентагон оставит в Сирии 500–600 военных

Генерал Марк Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США, заявил, что в Сирии останется небольшой контингент американских военных — более 500 человек. Сохранение присутствия ВС США в республике он объяснил необходимостью окончательного разгрома «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России).

«Численность будет небольшая, но цель остается прежней — сохранять победу над ИГ»,— заявил господин Милли в интервью программе «This Week». «И если не будет оказано давление, то существует реальная вероятность того, что могут быть созданы условия для возрождения ИГ»,— считает генерал. Он заявил, что число оставшихся будет точно меньше тысячи, но не более 600.

Ранее источники сообщали, что в Сирии после отвода войск останется около 900 военных США. Это на 100 человек меньше, чем сейчас.

США сообщили о выводе войск с территории Сирии незадолго до начала военной операции Турции «Источник мира». После завершения операции президент США Дональд Трамп сказал, что американские военные продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии.

Подробнее — в публикации “Ъ” «США в Сирии развернули нефтебазы».