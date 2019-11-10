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Задержанный в Польше националист Мазур передан на поруки консулу Украины

Сотрудник секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, зампред УНА-УНСО (националистическая организация, запрещена в РФ) Игорь Мазур передан на поруки генконсула Украины в польском Люблине. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, он был задержан по запросу России, которая требует экстрадиции господина Мазура.

«На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генеральном консульстве»,— сообщила она. В понедельник, 11 ноября, должно было состояться судебное заседание по делу Игоря Мазура.

«Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится»,— написала в Facebook госпожа Денисова. Ранее официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что господину Мазуру предоставили необходимую консультацию.

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