Минобороны Украины заявило об отсутствии обстрелов их позиций в Донбассе 10 ноября

Министерство обороны Украины заявило об отсутствии обстрелов позиций вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе в воскресенье, сообщается на сайте оборонного ведомства.
«С начала текущих суток по состоянию на 12:30 (13:30 мск.— “Ъ”) российско-оккупационные войска огонь не открывали»,— заявили в оборонном ведомстве. При этом украинские силовики зафиксировали 18 обстрелов со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик за последние 24 часа.
В свою очередь, представители Луганской народной республики заявили, что зафиксировали бронетехнику украинских силовиков в населенный пунктах Попасная и Малиново (находятся под контролем Украины) у линии соприкосновения сторон.
Утром 10 ноября представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что украинские силовики открыли огонь в районе участка разведения сил у поселка Петровское.
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