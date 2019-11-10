Меру пресечения доценту СПбГУ суд изберет 11 ноября

В понедельник, 11 ноября, суд изберет меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову. Как сообщает «Интерфакс», заседание состоится в Октябрьском районном суде.

Сегодня днем он был доставлен на допрос в Следственный комитет. По данным агентства, следствие будет просить об аресте Соколова.

Напомним, что известный историк был извлечен утром 9 ноября из реки Мойки. В его рюкзаке были найдены фрагменты женского тела и травматический пистолет. В квартире преподавателя найдены части тела жертвы, Анастасии Ещенко, с которой доцент сожительствовал.

СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сам Соколов, госпитализированный в Мариинскую больницу с переохлаждением, признался в содеянном. Он задержан.

Что известно по делу преподавателя СПбГУ — в материале «Ъ»