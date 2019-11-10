Страны Западных Балкан утвердили принципы общего рынка

Сербия, Албания и Северная Македония договорились о принципах общего экономического пространства в регионе Западных Балкан, которые они утвердили специальной декларацией, сообщило северомакедонское правительство. Конечной целью этого пространства является вступление всех его стран-участников в ЕС. Встреча премьера Северной Македонии Зорана Заева, главы кабмина Албании Эди Рамы и сербского президента Александра Вучича проходит в городе Охрид 9–10 ноября.

«Заев, Вучич и Рама в преддверии форума лидеров стран Западных Балкан, которая пройдет в воскресенье, 10 ноября, провели встречу втроем, на которой утвердили декларацию со списком приоритетов и мер для улучшения регионального сотрудничества»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения. Меры облегчения таможенного контроля в рамках единого экономического пространства на Западных Балканах принесут €230 млн экономии, заявил господин Вучич.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предложит балканским странам, стремящимся вступить в его ряды, новую модель присоединения — экономическую интеграцию вместо полноправного членства. Первая реакция балканских лидеров на эту идею оказалась негативной — они расценили ее как приостановку процесса расширения ЕС и отказ включать регион в единую Европу.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Балканы направляют в зал ожидания».