МИД назвал невыдачу виз США футболистам «Спартака» «использованием политических ресурсов»

США используют политические ресурсы против граждан России и ведут недобросовестную конкуренцию против представителей РФ, заявили журналистам в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя появившуюся ранее информацию о невыдаче американских виз футболистам московского «Спартака».

«США развернули против России настоящую визовую войну. Страдают все — и деятели искусства, культуры, спорта. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре, либо прошли. Это очевидное использование политических ресурсов»,— сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

О невыдаче американских виз футболистам «Спартака» и, как следствие, неучастию российской команды в Florida Cup ранее рассказал владелец клуба Леонид Федун.

Florida Cup пройдет в Орландо в середине января. Изначально планировалось, что «Спартак» в рамках турнира сыграет против бразильских «Коринтианса» и «Палмейраса», а также колумбийского «Атлетико Насьональ».