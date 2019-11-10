«Спартак» может отказаться от участия в Florida Cup из-за проблем с получением виз

Московский «Спартак», скорее всего, не примет участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в американском Орландо (штат Флорида). Владелец клуба Леонид Федун сообщил, что у игроков команды возникли проблемы с получением виз в США.

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира»,— цитирует господина Федуна ТАСС.

Florida Cup пройдет в Орландо в середине января. Изначально планировалось, что «Спартак» в рамках турнира сыграет против бразильских «Коринтианса» и «Палмейраса», а также колумбийского «Атлетико Насьональ».