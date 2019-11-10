Оренбургский священник Николай Стремский останется под стражей до февраля

Промышленный районный суд Оренбурга продлил меру пресечения в отношении настоятеля Саракташской обители Николая Стремского до 12 февраля 2020 года. Об этом сообщил адвокат священника Эльдар Шарафутдинов. Аналогичное решение принял Ленинский районный суд Оренбурга в отношении дочери подозреваемого Елены и ее супруга Виктора Щербакова.

Адвокат Эльдар Шарафутдинов сообщил на своей странице в «ВКонтакте», что судья пыталась запретить защите снять фотокопии ходатайства следователя, а также других материалов уголовного дела.

Расследованием уголовного дела в отношении священника Николая Стремского занимается Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе и создателя самой большой приемной семьи в стране обвиняют в изнасиловании, развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Потерпевшими признаны семь приемных и опекаемых священником детей.

Удочеренной настоятелем Елене Стремской и ее мужу Виктору Щербакову предъявлено обвинение в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. Решением Оренбургской епархии на время следствия священник отстранен от богослужений.

Подробнее — в материале “Ъ” «В священнике заподозрили педофила».

Андрей Сазонов, Самара