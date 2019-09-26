В священнике заподозрили педофила

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) займется расследованием уголовного дела священника Николая Стремского. Настоятеля обители милосердия в Саракташе обвиняют в изнасиловании, развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Потерпевшими признаны семь приемных и опекаемых священником детей. Николай Стремский создал самую большую приемную семью в России и имеет государственные награды. Протоиерей отстранен от богослужений на время следствия.

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал священника Николая Стремского, до 12 ноября. Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе обвиняется следственными органами СКР по Оренбургской области в изнасиловании (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ), развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 3 ст. 156 УК РФ). Суд также арестовал на два месяца дочь Николая Стремского Елену и ее супруга Михаила Щербакова. Они подозреваются в незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Уголовное дело передано в Главное следственное управление СКР.

По данным следствия, в период с января по август 2018 года священнослужитель неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал приемную дочь.

Кроме того, следствием установлено, что Елена Стремская и Михаил Щербаков в августе 2018 года, применяя насилие, заперли на долгое время трех детей в гараже.

Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, им оказывается психологическая помощь. «По уголовному делу проведено более 17 обысков и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, допрошено большое количество свидетелей, назначены необходимые экспертизы»,— уточнили в СКР.

По данным местных СМИ, сам Николай Стремский заявил суду, что показания детей являются вымышленными. Свою вину он не признал.

Николай Стремский известен созданием самой большой семьи в России. В 1992 году в его семью были приняты 15 детей в возрасте от полутора до семи лет, оставшихся без опеки родственников. Позже число приемных детей достигло 70. Часть из них были усыновлены, остальные находились под опекой. Большинство детей уже достигли совершеннолетия и живут самостоятельно. За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций Николай Стремский и его супруга Галина имеют государственные награды. Свято-Троицкая обитель милосердия является крупнейшим религиозным комплексом региона. При ней действуют православная гимназия и воскресная школа, имеется швейная мастерская, просфорня, подсобное хозяйство, ведется издательская деятельность.Ранее Николая Стремского задерживали за езду в нетрезвом состоянии. За правонарушение он был лишен прав. Видеоролик с задержанием священника, выложенный в сеть в 2015 году, вызвал общественный резонанс.

В Оренбургской епархии решили отстранить Николая Стремского от богослужений на время следствия и назначить врио настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия протоиерея Иоанна Кочанкина, занимающего должность председателя епархиального отдела по церковной архитектуре и иконописи. Он также является настоятелем Казанского собора в Оренбурге. По данным епархии, богослужения в Саракташской обители проходят в обычном режиме, работа гимназии не прерывалась.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал, что региональные власти позаботятся о детях священника. «У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой, особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые. Церковь для нас — место, куда приходят за советом и помощью, ищут спасения. Так было и будет. Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы»,— написал глава региона в Instagram.

В последние годы произошло несколько судебных процессов, в которых священнослужители РПЦ обвинялись в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетними. В 2016 году такой процесс уже проходил на территории Оренбуржья. Бывший настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы поселка Светлый иеромонах Феодор Липкин был признан виновным в совершении развратных действий над воспитанником социально-реабилитационного центра и осужден на два года условно.

Андрей Сазонов, Самара