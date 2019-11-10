MI5 защитила телефоны депутатов британского парламента от российских хакеров

Британская контрразведка MI5 провела секретную операцию по защите телефонов депутатов парламента от российских хакеров, утверждает газета The Mirror . «Беспрецедентные меры защиты» от иностранных кибератак были применены после обнаружения того, что учетные записи некоторых парламентариев были целью хакеров.

Утверждается, что этих политиков попросили не пользоваться своими гаджетами до окончания проведения всех необходимых действий и не распространяться о произошедшем. Также MI5 рекомендовала им сообщать о любой странной активности на телефонах и компьютерах.

4 ноября комитеты по разведке и безопасности парламента Великобритании должны были опубликовать результаты 18-месячного расследования вмешательства РФ в британскую политику, однако публикация была отложена минимум на месяц — до проведения парламентских выборов, запланированных на 12 декабря.

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