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В Испании начались парламентские выборы

В Испании стартовали досрочные парламентские выборы — уже вторые в этом году. Они проводятся в связи с тем, что Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) не удалось сформировать устойчивое правительство. По итогам голосования будут избраны 350 членов конгресса депутатов и 208 сенаторов.

В выборах принимают участие:

  • Правящая социалистическая партия;
  • Ультраправая партия Vox;
  • Консервативная «Народная партия»;
  • Левая партия «Подемос»;
  • Либеральная партия «Граждане».

Всего по стране было открыто 59,5 тыс. участков, пишет агентство EFE. В выборах имеют право участвовать 37 млн граждан.

О том, помогут ли выборы вывести Испанию из политического тупика, читайте в материале “Ъ” «Испанские правые выросли на Каталонии».

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