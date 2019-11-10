В России разработали новые подходы к лечению хронического гепатита В

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения от хронического гепатита В, сообщается на сайте службы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от этой болезни в мире умирают более 1 млн человек, отмечается в сообщении.

Новые подходы были разработаны на основе геномного редактирования, в результате которого исчезают до 99% вирусных частиц. При этом на геном человека это не действует, сообщила главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Благодаря исследованиям в области генетики мультифакторных заболеваний и использованию молекулярно-биологических технологий для изучения генетической предрасположенности к заболеваниям (как инфекционным, так и неифекционным), в медицинскую практику удалось внедрить комплекс наборов реагентов для определения генетической предрасположенности к различным болезням, в том числе и таким, как ишемический инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, тромбофилия.

Исследователям из научного института Роспотребнадзора впервые в России удалось создать наборы реагентов, которые позволяют определить мутации устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии, отметила Анна Попова. На базе организации также была создана база данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам.