The Bell узнал о дискриминации русскоязычных IT-компаний в Кремниевой долине

Русскоязычные IT-компании в Кремниевой долине на протяжении нескольких лет периодически сталкиваются с проблемами, рассказали The Bell три венчурных инвестора. Один из них заявил, что несколько компаний отказались от работы со стартапами, у которых команда в России из-за «рисков вмешательства государства в работу стартапа». Нельзя сказать, что такие случаи — повсеместны, но они точно есть, говорит еще один собеседник издания.

Компания GitLab предложила не принимать на должности сотрудников с доступом к персональным данным людей из России и Китая. По версии компании, власти двух стран могут надавить на людей и получить данные о заказчиках. Компания, оцениваемая в $2,7 млрд и входящая в тройку крупнейших площадок управления кодом, понесла большие репутационные потери, пишет The Bell.

За последние несколько лет американские корпорации увеличили количество покупок новых технологичных компаний в Европе. В 2014 году Google приобрела британскую компанию DeepMind, специализирующуюся на искусственном интеллекте. В 2016 году та же Google купила французскую компанию Moodstocks, разработчика машинного обучения для распознавания изображений.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Facebook и Google крадут мозги из Европы».