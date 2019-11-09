Гендиректор «Яндекса» предложил стимулирующее регулирование в области ИИ

Регулирование в области искусственного интеллекта должно быть стимулирующим к развитию, заявил гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож. Он отметил, что в области ИИ регулирования нет, соответственно, нельзя усилить или ослабить то, чего нет.

«Когда говорят про регулирование, обычно думают про ограничение чего-нибудь»,— сказал господин Волож в ходе пленарной сессии конференции AI Journey (цитата по «РИА Новости»). По его словам, регулирование должно быть стимулирующим, чтобы что-то начало развиваться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым увеличить объем подготовки специалистов в области ИИ. Он выразил уверенность, что Россия способна стать одним из глобальных лидеров в этой сфере.

В октябре президент РФ подписал указ об утверждении национальной «Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». Значительная часть документа посвящена созданию благоприятного правового режима для развития технологий, включая выработку этических норм взаимодействия человека и ИИ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Моральный кодекс строителей интеллекта».