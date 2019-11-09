В Багдаде в ходе протестов убиты четыре протестующих

В иракской столице во время протеста были убиты 4 демонстранта, более 100 получили ранения, сообщает AP со ссылкой на источники в медицинских кругах и силовых структурах. Силы безопасности применили против протестующих боевые патроны.

До этого использовались светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Так силовики зачистили от демонстрантов три моста через реку Тигр.

Протесты в Ираке начались из-за недовольства жителей правительством. По мнению демонстрантов, власти не смогли улучшить их жизнь — в государстве сохраняются чрезвычайно высокий уровень безработицы, плохое качество государственных услуг, а также растет коррупция.

На юге страны десятки иракцев попытались поджечь консульство Ирана в священном для шиитов городе Кербеле.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди пообещал провести в правительстве «важные перестановки на уровне министров» в ответ на требования демонстрантов. Он добавил, что также проведет реформу избирательной системы.

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