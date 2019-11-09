Глава МВД Ливии заявил, что Россия «подливает масло в огонь» конфликта

Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия Фатхи Башага обвинил Россию в разжигании конфликта в стране с целью усилить влияние в Ливии, располагающей нефтяными месторождениями. Глава МВД призвал США приложить больше усилий для разрешения конфликта.

Господин Башага напомнил об успехах совместных с США антитеррористических операций в сентябре, которые нанесли существенный урон «Исламскому государству» (запрещено в РФ). Он заявил, что операции продолжаются, однако действия фельдмаршала Халифы Хафтара, претендующего на влияние в Ливии, создают «плодородную почву» для террористической деятельности.

Фатхи Башага в интервью Bloomberg сообщил, что попытки разрешить конфликт в Ливии сталкивается с трудностями в лице «наемников из России», воюющих на стороне господина Хафтара. По словам министра, речь идет о бойцах «ЧВК Вагнера».

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«Россияне вмешиваются, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не пытаться разрешить»,— заявил господин Башага. «Доказательство этому — размещение бойцов "Вагнера" в Ливии»,— сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что в Ливию за последние полтора месяца прибыли 200 российских наемников. По словам местных врачей, у участников конфликта обнаружены раны, похожие на те, что получали бойцы в Донбассе. Подобные ранения оставляют «российские наемники, в том числе опытные снайперы», рассказывали источники. Дипломатические источники и чиновники говорили, что снайперы имеют отношение к российской «ЧВК Вагнера». МИД РФ назвал эту информацию домыслами.