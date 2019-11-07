МИД РФ назвал домыслами информацию о российских наемниках в Ливии

Информация о российских наемниках в Ливии — это домыслы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, для таких утверждений нет оснований. Ранее о прибытии в Ливию 200 российских наемников сообщила газета The New York Times.

«Я категорически отвергаю домыслы такого рода... Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес»,— сказал господин Рябков журналистам в ходе поездки в Израиль (цитата по «РИА Новости»).

По словам замглавы МИДа, Россия действует в интересах ливийского урегулирования. Он считает, что такие новости негативно влияют на настроения внутри США и не способствуют нормализации связей между странами.

По данным The New York Times, 200 российских наемников прибывали в Ливию в течение полутора месяца. Газета утверждает, что среди них есть снайперы «ЧВК Вагнера».

О том, как Россия возвращает утраченные позиции в арабских странах,— в материале “Ъ” «Восток — дело долгое».