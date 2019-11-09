ТАСС: экс-мэру Истры удалось скрыться от следствия

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев скрылся от следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Теперь он объявлен в федеральный розыск. По данным источника РБК, Андрей Вихарев находился под подпиской о невыезде. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Вместе с экс-чиновником в федеральный розыск объявили Алексея Деньгина 1983 года рождения. Согласно ориентировке управления МВД России «Щелковское», на которую ссылается ТАСС, они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и в отмывании денег (ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

О задержании Андрея Вихарева сообщил ТАСС 7 ноября. По словам источника агентства, бывшего чиновника подозревают в совершении должностных преступлений, подробности не уточнялись. В администрации города Истры и дома у господина Вихарева проходили обыски.