ТАСС: экс-мэру Истры удалось скрыться от следствия

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев скрылся от следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Теперь он объявлен в федеральный розыск. По данным источника РБК, Андрей Вихарев находился под подпиской о невыезде. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Вместе с экс-чиновником в федеральный розыск объявили Алексея Деньгина 1983 года рождения. Согласно ориентировке управления МВД России «Щелковское», на которую ссылается ТАСС, они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и в отмывании денег (ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
О задержании Андрея Вихарева сообщил ТАСС 7 ноября. По словам источника агентства, бывшего чиновника подозревают в совершении должностных преступлений, подробности не уточнялись. В администрации города Истры и дома у господина Вихарева проходили обыски.
Андрею Вихареву 50 лет. В 2009–2011 годах он работал депутатом в городе Жуковский Московской области. С октября 2014 года исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский. В марте 2018 года он стал врио главы Волоколамского района (тогда губернатор Андрей Воробьев уволил главу Волоколамского района Евгения Гаврилова после того, как в муниципалитете начались протесты по поводу свалки), а с ноября — главой Истры. В сентябре он сообщал, что покинул должность главы городского округа по состоянию здоровья.
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