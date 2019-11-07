ТАСС: экс-мэра Истры задержали по подозрению в должностных преступлениях

Бывшего главу Истры Московской области Андрея Вихарева задержали по подозрению в совершении должностных преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В администрации города и у него дома проводятся обыски. Андрей Вихарев ушел с должности в сентябре.

«В настоящее время Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, с ним ведутся следственные действия. В администрации города, а также в доме у Вихарева проходят обыски»,— сообщил источник агентства. В чем именно подозревают Андрея Вихарева, в сообщении не уточняется.

Андрею Вихареву 50 лет. В 2009–2011 годах он работал депутатом в городе Жуковский Московской области. С октября 2014 года исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский. В марте 2018 года он стал врио главы Волоколамского района (тогда губернатор Андрей Воробьев уволил главу Волоколамского района Евгения Гаврилова после того, как в муниципалитете начались протесты по поводу свалки), а с ноября — главой Истры. В сентябре он сообщал, что покинул должность главы городского округа по состоянию здоровья.