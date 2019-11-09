РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ

«Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву. Накануне источники «Интерфакса» заявили, что господин Медведев поручил профильным министерствам рассмотреть обращение.

Собеседник РБК, близкий к правительству, отметил, что документ должны проработать первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин и министр транспорта Евгений Дитрих.

Напомним, сейчас «Почта России» завершает акционирование предприятия, развивает глобальную логистическую сеть, развивает IT-инфраструктуру. На продолжение цифровизации «Почты России» до 2023 года будет направлено 40 млрд руб.

Выручка и чистая прибыль «Почты России» по итогам 2018 года достигли исторически максимальных значений — 190 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно.

Гендиректор «Почты России» о цифровизации компании — в интервью “Ъ” «"Доставлять качественнее и быстрее всех — наша главная бизнес-задача"».