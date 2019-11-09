В Чили задержали подозреваемого в поджоге университета в Сантьяго

В ходе протестов, которые продолжаются несколько недель в Чили, в центре Сантьяго произошел пожар в университете Педро де Вальдивии. К тушению пожара были привлечены 19 пожарных расчетов. Информации о пострадавших нет.

Как передает издание BioBioChile, полиция уже задержала подозреваемого в поджоге. Его удалось вычислить по записям с видеокамер, предоставленных университетом. Мэр Сантьяго Фелипе Гевара сообщил, что к пожару могут быть причастны и другие люди. По его данным, «группа людей в капюшонах» вошла в здание и, разграбив его, подожгла.

??AHORA | Bomberos combate incendio en edificio de la Universidad Pedro de Valdivia, en calle Vicuna Mackenna. #Santiago. pic.twitter.com/UrkwmPk1MU — BioBioChile (@biobio) 8 ноября 2019 г.

Здание было построено в 1915 году. Ранее в нем находился Олимпийский комитет Чили.

Протесты в Чили начались 18 октября в ответ на рост цен на проезд в метро, но позже стали поводом для лозунгов за отставку правительства. Из-за протестов в Сантьяго отменили проведение саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был пройти 16 и 17 ноября.

Подробнее об отмене саммита читайте в публикации “Ъ” «Саммит АТЭС пострадал от беспорядков».