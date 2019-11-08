Blackstone Group познакомилась с Badoo Одно из наиболее доходных мобильных приложений сменит владельца

Американская Blackstone Group получит контрольный пакет в компании MagicLab, развивающей онлайн-сервисы Badoo, а также Bumble, Chappy и Lumen. Продавцами выступают основатель и гендиректор MagicLab Андрей Андреев и компания «Финам». В рамках сделки MagicLab оценена в сумму около $3 млрд.

Blackstone Group получит мажоритарную долю в компании MagicLab, развивающей мобильные приложения для знакомств Badoo и Bumble, оценив ее примерно в $3 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal.

По итогам сделки основатель и гендиректор MagicLab Андрей Андреев продаст свою долю, а на посту главы компании его сменит гендиректор Bumble Уитни Вулф Херд, передает Reuters со ссылкой на заявление MagicLab.

Еще одним участником сделки выступила компания «Финам», сообщил “Ъ” ее президент Владислав Кочетков.

«Мы продали наш пакет в размере 20% от капитала MagicLab совместно с Андреем Андреевым. В целом компания была оценена в сумму около $3 млрд»,— подтвердил Владислав Кочетков.

По его словам, «Финам» вошла в капитал MagicLab в 2007 году, инвестировав €20 млн.

«За прошедший год компания рассматривала разные варианты дальнейшего развития, было несколько предложений от покупателей, также смотрели на возможность IPO компании. Предложение Blackstone оказалось самым оптимальным»,— рассказал Владислав Кочетков. По его словам, «Финам» планирует изменить инвестиционный фокус. «Если раньше мы интересовались активами в dating, то сейчас акцент ставим на финтех»,— уточнил он.

Согласно информации на сайте MagicLab, компания объединяет сервисы Badoo, Bumble, Chappy и Lumen, общее число их пользователей превышает 500 млн. По итогам первого полугодия 2019 года Badoo заняла третье место в рейтинге европейских компаний—издателей мобильных приложений с наибольшими доходами, по данным AppAnnie. В 2018 году Badoo занимала в этом рейтинге седьмое место. Как и в прошлом году, второе место в рейтинге занял зарегистрированный в Ирландии российский издатель мобильных игр Playrix, а первое — финский разработчик игр Supercell.

Владислав Новый, Полина Смородская