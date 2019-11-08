Виктор Шептий провел воспитательную беседу с мэром Краснотурьинска

Секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий провел персональную беседу с мэром Краснотурьинска Александром Устиновым (также занимает должность секретаря местного отделения партии). Поводом послужило заявление главы города о сокращении на 300 млн руб. региональных субсидий в 2020 году из-за плохой поддержки Антона Шипулина, олимпийского чемпиона, выдвинутого «Единой Россией» на довыборах в Госдуму. «Он понял, что высказался некорректно»,— сообщил Виктор Шептий. Он добавил, что у мэра «будет висеть самый большой плакат по морально-этическим нормам».

Между тем, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить работу мэра Краснотурьинска «в связи с его скандальными заявлениями». Он подчеркнул, что «нельзя лишать город денег по политическим мотивам».

Анастасия Реутова