Сергей Миронов попросил Генпрокуратуру РФ проверить деятельность мэра Краснотурьинска

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить работу мэра Краснотурьинска Александра Устинова, который заявил о лишении дополнительного финансирования муниципалитета из-за плохой поддержки олимпийского чемпиона Антона Шипулина на довыборах в Госдуму.

«В связи с этими скандальными заявлениями я прошу Генпрокуратуру проверить деятельность главы Краснотурьинска на соответствие закону о муниципальной службе и дать оценку тому порядку распределения бюджетных средств, о котором рассказал мэр»,— сообщил господин Миронов на своей официальной странице в Facebook. Он также потребовал от чиновников-единороссов в правительстве Свердловской области вернуть Краснотурьинску 300 млн руб., о которых говорил господин Устинов. «Нельзя лишать город денег по политическим мотивам»,— пояснил глава справедливороссов.

В конце октября мэр Краснотурьинска Александр Устинов заявил, что муниципалитет в 2020 году недополучит 300 млн руб. региональных субсидий. Причиной, по его словам, стал низкий процент голосов местных избирателей, который получил на довыборах олимпийский чемпион Антон Шипулин на довыборах в Госдуму (39,7%).

Секретарь реготделения «Единая Россия» Виктор Шептий назвал поведение господина Устинова, который занимает должность секретаря местного отделения партии, «неэтичным». По его мнению, такие рассуждения «недопустимы и могут негативно отразиться на авторитете партии». Господин Шептий пообещал, что поведение мэра Краснотурьинска будет рассмотрено на президиуме свердловского отделения, которое состоится сегодня.

Подробнее о скандале в Краснотурьинске — материале “Ъ-Урал” «Субсидии ушли на штрафной круг»