Субсидии ушли на штрафной круг

В Свердловской области разразился скандал после заявления главы Краснотурьинска Александра Устинова о сокращении на 300 млн руб. до 68 млн руб. региональных субсидий в 2020 году из-за плохой поддержки Антона Шипулина, олимпийского чемпиона, выдвинутого Единой Россией на довыборах в Госдуму. Областные власти отрицают взаимосвязь между итогами выборов и финансированием города. По их словам, изменение связано с балансировкой областного бюджета. Реготделение «Единой России» рассмотрит поведение господина Устинова на заседании президиума. Эксперты утверждают, что сокращение субсидий — традиционный карательный инструмент у вышестоящей власти.

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов заявил, что муниципалитет в 2020 году недополучит 300 млн руб. региональных субсидий. Причиной, по словам господина Устинова, стал низкий процент голосов местных избирателей, который получил на довыборах олимпийский чемпион Антон Шипулин на довыборах в Госдуму. Об этом он сообщил на встрече с профсоюзными активистами муниципальных предприятий во вторник, 29 октября, передает местное издание «Вечерний Екатеринбург»..

«Волчанка голосовала за кандидата от власти — у нее 65%. И им дали 300 млн руб. инвестиций — почти 50% годового бюджета. Нам, при бюджете в 2 млрд руб., из 368 млн руб. дали 68 млн руб.»,— пояснил мэр. По его словам, показатель муниципалитета 39,7%. «Никто не будет говорить, что это из-за того, что мы плохо проголосовали. Я понимаю, что была хорошая погода, мы копали картошку. Но мы покопали картошку на минус 300 млн руб. на 2020 год»,— заявил господин Устинов. По его мнению, у города «нет будущего с точки зрения финансов» и муниципалитету придется «уйти на содержание». На следующих довыборах в региональный парламент (мандат освободился после смерти депутата Анатолия Сухова), которые состоятся 17 мая, мэр призвал лучше голосовать. «Мы можем по-разному относиться к партии власти и ее кандидатам. Но на сегодняшний момент это явный результат финансового отношения к городу со стороны власти. Если власть просит нас поддержать кандидата, давайте поддерживать»,— добавил он.

В администрации отказались комментировать ситуацию, добавив, что «видео (опубликовано на сайте «Вечерний Краснотурьинск».— “Ъ”) снято от начала и до конца».

Выборы в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному округу прошли 8 сентября. На них победил олимпийский чемпион Антон Шипулин, который избирался от партии «Единая Россия». За него проголосовало 46 тыс. человек (41,6%).

Областные власти отрицают взаимосвязь низкого процента голосования с финансированием муниципалитета. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько утверждает, что заявление мэра Александра Устинова «не соответствует действительности». «Это неправильное поведение. Нет такого критерия, чтобы итоги голосования как-то отражались на финансировании города»,— пояснил он “Ъ-Урал”.

Бюджетный процесс еще не завершен и находится на середине формирования, отметила пресс-секретарь областного министерства финансов Арина Батурина. «На первоначальном этапе Краснотурьинску было одобрено 113 млн руб., а окончательное решение было принято по 68 млн руб. Сумма изменилась после балансировки и оптимизации областного бюджета»,— рассказала она. По словам госпожи Батуриной, эти средства являются дополнительной финансовой поддержкой к основному бюджету муниципалитета и будут направлены на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, реконструкцию набережной, снос аварийного жилья и ремонт дороги на городское кладбище. «Краснотурьинск имеет приличные доходы и резервы. Не такая там ситуация, чтобы так эмоционально переживать»,— считает Арина Батурина. По данным минфина, в 2019 году у муниципалитета перевыполнение по доходам составляет 75 млн руб., дебиторская задолженность — 34 млн руб., предварительный бюджет города на 2020 год — большее 1 млрд руб.

Как сообщил секретарь реготделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, «неэтичное поведение» Александра Устинова (занимает должность секретаря местного отделения партии) будет рассмотрено на президиуме свердловского отделения. «Нельзя так неуклюже увязывать политическую работу по организации избирательных кампаний с вопросами хозяйственной деятельности вверенного муниципалитета»,— считает господин Шептий. По его мнению, такие рассуждения «недопустимы и могут негативно отразиться на авторитете партии».

«Мы — и когда шла избирательная кампания, и после выборов — плотно работали и с партией, и с общественным движением “Гражданская позиция северян”. Все наказы жителей были собраны, проанализированы, систематизированы, и сегодня с точки зрения приоритетности идет работа по их исполнению. Никаких проблем нет, мы чувствуем поддержку полную»,— цитирует ответ депутата Госдумы РФ Антона Шипулина пресс-служба реготделения «Единой России» на слова главы Краснотурьинска.





Эксперты уверены, что контроль межбюджетных отношений является традиционным карательным инструментом, с помощью которого власть добивается лояльности. «Когда кампания начиналась, вице-губернатор Сергей Бидонько, объезжая территории, и губернатор, собирая глав муниципалитетов, ставили задачу безусловной победы Шипулина»,— полагает уральский политолог Сергей Мошкин. По его словам, любой мэр для полноценного бюджета вынужден поддерживать областную власть и выполнять все ее распоряжения, в том числе электорального характера. Эксперт утверждает, что к территориям (около пяти муниципалитетов, в том числе Качканар и Серов), где Антон Шипулин не набрал более 40%, будут применены меры взыскания. «Для них сейчас настал час расплаты. Юридически возложить взыскания на главу невозможно, но лишить его кусочка бюджета — очень может быть. Это распространенная неформальная практика взаимоотношений области с муниципалитетами»,— добавил господин Мошкин.

Анастасия Реутова