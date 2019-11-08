Суд Вены освободил экс-чиновника Минкульта РФ под залог €25 тыс.

Земельный суд Вены по уголовным делам отпустил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Бориса Мазо под залог €25 тыс. до решения об экстрадиции в Испанию. Господину Мазо при этом запретили покидать Австрию на время судебного разбирательства, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Адвокат Бориса Мазо Владислав Мусияка в эфире “Ъ FM”: Дальше прокуратура вынуждена будет разбираться с испанским запросом. Будут разбираться адвокаты, потому что информация, которая содержится в запросе с испанской стороны — в суд были представлены неопровержимые документы, и суд принял такое вот решение. Тот процесс, который происходит сегодня, и тот запрос, который пришел с испанской стороны, никак не связан с запросом с российской стороны об экстрадиции. Но и испанская прокуратура руководствовалась информацией, которую она получила с российской стороны.

Бориса Мазо задержали накануне в Вене по запросу Испании, он подозревается в отмывании денег. В испанском регионе Коста-дель-Соль также были задержаны его бывшая жена и сын. По данным испанских правоохранительных органов, господин Мазо еще в 2015 году приобрел виллу на курорте Марбелья за €4 млн. Испанские власти заподозрили, что через эту сделку он отмыл деньги, которые получил в России в результате преступных действий.

Напомним, еще весной 2018 года бывший директор Борис Мазо был объявлен сначала в федеральный розыск российской стороной, а затем в международный розыск по линии Интерпола. Против него возбудили дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), позже к этому добавилось обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и отмывании похищенного (ст. 174.1 УК РФ).

О том, в чем обвиняют бывшего чиновника Минкульта, читайте в материале “Ъ” «К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла».